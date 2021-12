Scarcerato Massimo Ferrero: il proprietario della Sampdoria passerà il Natale a casa

23 dicembre 2021 a

a

a

Massimo Ferrero lascia il carcere e torna a casa. Il proprietario della Sampdoria, che si è dimesso da presidente del club blucerchiato, ha già lasciato il carcere di San Vittore a Milano, facendo ritorno nella propria abitazione a Roma. Come riportato da Sportmediaset è durata 17 giorni la permanenza della struttura detentiva per Ferrero, che ora è stato scarcerato dopo essere stato fermato per reati societari e bancarotta in relazione all’inchiesta della Procura di Paola. Proprio a due giorni dal Natale è stata accolta la richiesta dei suoi legali Luca Ponti e Pina Tenga: ora resterà agli arresti domiciliari. Il Giudice ha confermato il quadro indiziario ma ha deciso di applicare una misura cautelare meno afflittiva visti i 70 anni d’età del Viperetta.

La figlia di Ferrero spara a zero: "Mio padre sta fuori di testa. Non ho i soldi per la spesa"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.