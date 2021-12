Lo studio dal Sudafrica tranquillizza tutti sulla variante Omicron: malattia grave molto meno probabile

22 dicembre 2021 a

Arrivano dati confortanti sulla variante Omicron dal National Institute for Communicable Diseases del Sudafrica. Lo studio condotto dall’istituto di salute pubblica nazionale ha evidenziato che coloro che sono stati infetti da Omicron hanno un 80% in meno di probabilità di essere ricoverati in ospedale, mentre in coloro che sono ricoverati il rischio di malattia grave non è differente. Rispetto alle infezioni dovute alla variante Delta del Covid, le infezioni da Omicron sono associate ad una probabilità di contrarre la malattia grave inferiore del 70%. Le stime dicono che dopo la terza ondata di coronavirus in Sudafrica, il 60%-70% della popolazione aveva avuto una precedente infezione: non è perciò ancora chiaro se la diminuzione della malattia grave in questa ondata sia dovuta ai livelli più elevati di immunità nella comunità o se il virus abbia diminuito la virulenza. Lo studio è stato condotto quando i numeri di Omicron erano ancora “bassi” e “i pazienti con sintomi più lievi avevano più probabilità di essere ammessi in ospedale”.

