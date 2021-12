21 dicembre 2021 a

Una bambina di due anni è morta nell’incendio divampato stasera fa a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, in via San Giuseppe, nel centro della città forse a causa di una fuga di gas. Le fiamme hanno divorato un appartamento all’interno di un edificio di più piani. Una famiglia è stata sgomberata. Fin dai primi istanti era stata la mamma della piccola a lanciare l’allarme, dicendo che la stessa era rimasta all’interno dell’appartamento.

