Choc a La Zanzara, Mauro da Mantova in terapia intensiva per Covid: "È gravissimo"

10 dicembre 2021 a

a

a

Da qualche giorno non si parla d'altro a La Zanzara, la trasmissione condotta su Radio 24 da Giuseppe Cruciani con David Parenzo. Il motivo è il ricovero per Covid di Mauro da Mantova, personaggio ricorrente della trasmissione dove si avvicendano senza filtri gli interventi di persone note e comuni cittadini. Gradite le tesi border line, e così il titolare di una carrozzeria di Curtatone, in provincia di Mantova, era diventato un personaggio anche per le uscite no vax.

La battuta di Volo a Sallusti: a Otto e mezzo scoppiano tutti a ridere

“Mi hanno diagnosticato la polmonite bilaterale, pare sia Covid” aveva detto, con voce provata, in un messaggio audio inviato a La Zanzara. Ora è intubato e ricoverato in condizioni ritenute "gravissime". “Si trova in ospedale a Verona, ho avuto modo di sentirlo nei giorni scorsi e si capiva dalla voce che stava malissimo” ha detto Cruciani. Mauro è stato ricoverato all’ospedale di Borgo Trento.

Solo ai no vax è vietato parlare. Paragone spiana la Rai del pensiero unico

La scorsa settimana Buratti aveva ostentato comportamenti particolarmente controversi, Si era vantato di esser entrato con 38 di febbre all’interno di un supermercato, orgoglioso dell’impresa. La notizia del suo ricovero e delle condizioni precarie dopo l'infezione avevao provocato i ciommenti soddisfatti degli anti-Mauro da Mantova, mentre la tifoseria no vax si era schierata con lui chiamando in trasmissione e facendogli gli auguri.

"E Babbo Natale?" Il confronto col no vax del "partito olistico" è un disastro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.