Se Gianni Alemanno diventa un giocatore di basket Nba. L'incredibile gaffe del sito americano

E così Gianni Alemanno è finito in Nba. L’ex sindaco di Roma si è ritrovato catapultato nella più importante lega di pallacanestro per un errore del portale americano theScore.com, che lo ha scambiato per il due volte Mvp della lega Giannis Antetokounmpo nel tag di un post su Facebook.

«Gianni Alemanno - si legge - vince questa battaglia, anche se LaMelo Ball realizza il massimo in carriera con 36 punti e 8 triple». Alemanno si è dunque ritrovato vincitore della contesa tra il fenomeno greco e LaMelo Ball, sul campo decisa dal canestro decisivo allo scadere di “The Greek Freak” per la vittoria di Milwaukee Bucks sui Charlotte Hornets 127-125, con lo scontro diretto tra i due diamanti che ha premiato proprio Giannis (40 punti, 12 rimbalzi e 9 assist) sul fratellino di Lonzo (36 punti – massimo in carriera – con 8 triple e 9 assist).

La gaffe è rimbalzata sui social nella mattinata italiana, dando spazio a gustosi commenti. Alla fine sistema tutto l’ex sindaco: «Grazie per la qualificazione – spiega - ma preferisco l'alpinismo e le arti marziali».

