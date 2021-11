Roma, si indaga sulla morte di Raffaele Purpo dei Fedayn. Oggi i funerali a Don Bosco

Valeria Di Corrado 30 novembre 2021 a

a

a

La Procura di Roma ha aperto un'indagine sulla morte di Raffaele Purpo, detto «er mafia», storico leader della Curva Sud (era uno dei capi del Fedayn), pregiudicato per traffico di droga. Martedì gli agenti del commissariato Casilino sono entrati nel suo appartamento in viale dei Consoli - dove scontava la detenzione domiciliare - per fare una perquisizione. All'improvviso ha avuto un malore. Per chiarire le cause del decesso è stata eseguita l'autopsia. Oggi alle 15 si celebreranno i funerali nella parrocchia di Don Bosco. Domenica i tifosi della Roma e della Lazio hanno esposto striscioni in suo onore. Purpo, infatti, era amico storico e vicino di casa di Fabrizio Piscitelli, che gli aveva fatto anche da testimone di nozze. «Er mafia» aveva incontrato «Diabolik» di nascosto un paio di mesi prima che venisse ucciso.

Morto il capò ultrà giallorossi amico del laziale Diabolik

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.