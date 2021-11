Lockdown generale anche per i vaccinati, ecco la terribile ipotesi che Draghi progetta

26 novembre 2021 a

Un nuovo lockdown generale in Italia, che varrebbe anche per i vaccinati. È lo scenario peggiore che tutti vorrebbero evitare, ma si comincia a parlare anche di questa opzione qualora la curva dei contagi continuasse a salire.

Secondo affaritaliani.it "la politica già si interroga su che cosa potrebbe accadere dopo il 15 gennaio 2022. Draghi ha affermato che il provvedimento preso ieri all'unanimità dal Consiglio dei ministri è prorogabile e quindi, di fatto, ha già messo le mani avanti. In Parlamento, tra i deputati della maggioranza (non Lega), è diffusa la convinzione che laddove dopo l'Epifania la situazione sia nettamente peggiorata e simile a quella di Germania e Austria (in termini di contagi, vittime e occupazione delle terapie intensive) l'esecutivo non potrà che adottare misure drastiche".

Sembra escluso che il governo decida di rendere il vaccino obbligatorio. "La strada - scrive ancora Affari Italiani - nello scenario peggiore che nessuno auspica ma molti temono, è segnata. Fonti di governo tendono ad escludere che si possa andare verso la vaccinazione obbligatoria per tutti, non tanto per il timore di incostituzionalità (Palazzo Chigi avrebbe ricevuto rassicurazioni in tal senso e comunque l'obbligatorietà esiste già per diverse categorie) quanto per il vero e proprio caos che nascerebbe sulla gestione delle sanzioni. Impossibile la coercizione e la vaccinazione forzata, diventerebbe estremamente difficile capire come muoversi nei confronti di chi comunque non vorrebbe vaccinarsi nonostante l'obbligo per legge".

E quindi, ecco che si palesa l'incubo peggiore: "Se dopo il 6 gennaio la situazione fosse seria e grave, l'esecutivo avrebbe solo una strada da percorrere: lockdown generalizzato per tutti e per tutto il Paese di almeno tre o quattro settimane. Una decisione che il premier non vorrebbe assumere, ma che inevitabilmente sarebbe costretto a prendere. Una sorta di zona rossa nazionale con la probabile chiusura di bar, ristoranti ed esercizi commerciali non essenziali alle ore 18, la chiusura totale di palestre, piscine, teatri, cinema, piste di sci e il ritorno del tanto temuto coprifuoco alle ore 22 (o 21). Possibile anche il ricorso all'autocertificazione per uscire di casa".

