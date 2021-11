Bryan Adams positivo al Covid a Milano, portato in ospedale

25 novembre 2021 a

a

a

"Eccomi, appena arrivato a Milano, e sono risultato positivo per la seconda volta in un mese al Covid. Quindi mi portano in ospedale. Grazie per il vostro sostegno". Lo scrive Bryan Adams pubblicando su Instagram alcune foto durante il controllo a Malpensa e in ambulanza. La rockstar, vaccinato con due dosi, è sbarcato alle ore 13 allo scalo milanese. Meno di un mese fa aveva annullato un’esibizione con Tina Turner perché aveva contratto il virus.

Bryan Adams era arrivato a Milano per la presentazione del calendario Pirelli 2022 per il quale ha fatto le foto. Adams, che ha anche una carriera come fotografo, ha scattato le foto per il calendario Pirelli 2022, dopo essere stato inizialmente chiamato per produrre quello del 2021 che è però stato cancellato a causa della pandemia di coronavirus. Normalmente la presentazione del calendario Pirelli è un evento di gala a cui partecipano i protagonisti e altri vip, ma quest'anno era già un incontro ridimensionato a causa della pandemia in corso, con una lista di invitati ristretta per un cocktail serale. Adams ha scelto come soggetti per il calendario chiamato 'On the road', altri talenti musicali, tra cui Iggy Pop, Cher, Jennifer Hudson, Saweetie e St. Vincent.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.