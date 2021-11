Gelato ritirato per ossido di etilene: il lotto pericoloso richiamato dai supermercati

21 novembre 2021 a

Il ministero della Salute lancia l'allarme sul gelato tartufo bianco e tartufo nero a marchio Iper. Un intero lotto è stato richiamato a scopo precauzionale del gelato, il motivo la "possibile presenza di ossido di etilene". I prodotti interessati sono tutti venduti in confezioni da 180 grammi con il numero di lotto 21067 e il termine minimo di conservazione (Tmc) 08/03/2023.

Come riporta Il Fatto Alimentare il lotto "pericoloso" è stato prodotto per Iper Montebello Spa dall’azienda New Cold Srl nello stabilimento di via del Contarico 36 a Lodi. Le autorità hanno invitato i cittadini, in caso di acquisto, di riportarlo nel punto vendita.

