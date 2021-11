Bolzano, è allarme Covid party: "Feste per infettarsi". E i giovani finiscono in ospedale

20 novembre 2021 a

L'ultima follia in Alto Adige, dove i contagi Covid continuano a salire, è quella dei "Corona-party". Diverse persone avrebbero ammesso di essersi contagiate di proposito, in modo da avere sia gli anticorpi che il Green pass, senza dover ricevere il vaccino. E oltre agli ammalati sale anche la preoccupazuone in provincia di Bolzano perché sarebbero proprio i giovani a cercare il contatto stretto con persone infette da Covid-19 in modo da risultare positivi e - una volta guariti - ottenere il certificato verde.

Come riportato dal Corriere, Patrick Franzoni, vice coordinatore della unità Covid della provincia di Bolzano ha spiegato: “Dai colleghi medici impegnati nelle strutture della Provincia abbiamo raccolto più di una voce di chi ha ammesso di essersi contagiato di proposito. Per sviluppare gli anticorpi, e per ottenere il Green pass senza vaccinazione”. In giro per il mondo sono stati segnalati numerosi Covid party dall’inizio della pandemia, ma questa è la prima volta che a denunciare quanto sta succedendo è un medico, e per l’esattezza il vice coordinatore dell’unità Covid della Provincia dove si verificano queste feste, nelle quali l’ospite d’onore è il virus. E non sono solo i ragazzini a incontrarsi e a rischiare il contagio.

