Controllo del green pass prima di salire sul treno. E biglietti in vendita sul bus

Regole più severe sull'utilizzo del green pass. Il ministro della Salute Roberto Speranza, di concerto con quello dei Trasporti Enrico Giovannini, ha firmato un'ordinanza con cui disciplina i controlli sui mezzi di trasporto. "Il controllo del green pass per i servizi per i quali è richiesto l’obbligo debba essere preferibilmente svolto prima della salita a bordo da personale incaricato", si legge sull'ordinanza. Quindi, per chi prende il treno, il controllo del certificato verde avverrà subito prima di salire a bordo e non più durante il viaggio.

Inoltre, "si prevede un costante confronto tra datori di lavori e il Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole contenute nel protocollo anche sulla possibilità di attivare punti di vaccinazione nei luoghi di lavoro. Altra novità riguarda i corsi di formazione che in zona bianca e in zona gialla sono consentiti in presenza, nel rispetto dei protocolli di sicurezza e sono garantiti i corsi relativi a titoli e certificazioni obbligatorie richieste al personale viaggiante. Il protocollo conferma per tutti i settori di trasporto la necessità di adeguate comunicazioni a bordo dei mezzi, aggiornate in relazione all’evoluzione delle regole per contenere la diffusione del virus, anche mediante cartelli che indichino le corrette modalità di comportamento dell’utenza e con l’avviso che il mancato rispetto potrà comportare l’interruzione del servizio", si aggiunge.

Infine, torna la biglietteria e il controllo a bordo di metro, autobus di linea, tram e filobus. La nuova ordinanza sui trasporti, visionata dall’Adnkronos, prevede infatti "il graduale riavvio delle attività di bigliettazione e controllo a bordo", che "deve essere svolto in condizioni di sicurezza, garantendo al personale preposto la dotazione di mascherine chirurgiche o con più alto livello di protezione (FFP2) e dotazione di soluzione idroalcolica per la frequente igienizzazione delle mani".

