Ora lo Spid si paga pure con Poste. Ecco l'unico modo per non sborsare i 12 euro

Doccia fredda per tanti italiani alle prese con la cosiddetta transizione digitale. Il tasto dolente è quello dello Spid, il Sistema Pubblico di identità Digitale necessario per avvalersi degli più svariati servizi della Pubblica amministrazione in ottica di digitalizzazione della burocrazia. Ebbene, da oggi tocca pagare, e neanche poco visto che si tratta di 12 euro, per accedere alle proprie aree riservate di account come quello delle Poste tramite lo Spid.

Il nodo è il riconoscimento di persona, che - in alternativa a quello da remoto con webcam e documenti d'identità, gratuito - è uno dei passaggi necessari per ottenere l'identità digitale. Infatti questo non è più gratuito presso nessuno degli Identity provider.

Ultimo avamposto della digitalizzazione democratica era Poste Italiane, che però ha fissato, a partire da novembre, un costo di 12 euro per il riconoscimento di persona, in pratica l'unica opzione per molti anziani.

Dopo gli ultimi aggiornamento del 24 ottobre, in Italia risultano attivi quasi 26 milioni di Spid, 17,1 milioni proprio con Poste. "La conseguenza è che una persona poco pratica con le odierne tecnologie e che non ha modo di farsi aiutare è costretta a pagare 12 euro in agenzia postale", afferma Aduc, Associazione Utenti e Consumatori. Consumatori sul piede di guerra, chi paga la digitalizzazione?

