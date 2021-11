Roma, spara e uccide la moglie con un fucile: fermato un anziano

04 novembre 2021 a

a

a

Tragedia oggi alle 13.40 in via Minervini, nella zona di Ostia Antica. Un 79enne è stato trovato in stato confusionale, nel suo appartamento con accanto un fucile. A terra davanti a lui e senza vita la moglie, una 77enne.



Sul posto, oltre alla Polizia Scientifica, i poliziotti del Decimo Distretto Ostia e i colleghi delle Volanti. L’ipotesi è omicidio. L’uomo è stato portato in commissariato per essere sentito. Indagini in corso per tentare di capire il motivo del gesto estremo dell'anziano. .

Uccise da chi diceva di amarle, per un no, per un rifiuto, perché non si accetta la fine di una relazione. Uccise da compagni, mariti, fidanzati. Non si arresta la strage delle donne ammazzate: dall’inizio del 2021, sono già 52 quelle assassinate. L’ultima vittima è una 70enne, uccisa con un taglierino dal compagno che dopo ha tentato di togliersi la vita. Da inizio anno non si è mai fermata la conta. Tra questi,. 16 gennaio. Victoria Osagie, 34 anni, è stata uccisa dal marito, all’interno della propria casa, a Concordia Sagittaria, in provincia di Venezia. - 24 gennaio. Roberta Siragusa aveva 17 anni. Il suo cadavere, parzialmente carbonizzato è stato ritrovato a Caccamo, in provincia di Palermo, all’interno di un burrone. La procura di Termini Imerese, al termine di un lungo interrogatorio, ha disposto il fermo del fidanzato 19enne. - 26 gennaio. Teresa Gentile, 48 anni, viene uccisa mentre è a casa, a Orta Nova, in provincia di Foggia, uccisa con diverse armi da taglio. I carabinieri, nei minuti successivi, hanno bloccato Gerardo Tarantino, 46 anni. L’uomo, unico indagato per l’omicidio, si è tolto la vita in carcere, dove era detenuto. - 29 gennaio. Nella notte tra il 28 e il 29 gennaio, Teodora Casasanta, 39 anni, e il figlio Ludovico, 5 anni, sono stati uccisi dal 39enne, marito e padre delle due vittime. Entrambi sono stati uccisi con numerose coltellate. - 1 febbraio. Sonia Di Maggio, aveva 29 anni, è stata uccisa a Minervino di Lecce. La vittima si trovava in strada, nella frazione di Specchia Gallone, insieme al fidanzato quando all’improvviso è stata aggredita dall’ex compagno della giovane. - 6 febbraio. Ilenia Fabbri aveva 46 anni. È stata ritrovata senza vita nella casa in cui viveva a Faenza, in provincia di Ravenna. Dell’omicidio viene accusato l’ex marito Claudio Nanni. 7 febbraio. Ha perso la vita Luljeta Hestha, 47 anni, originaria dell’Albania, da 10 anni in Italia: 5 ferite di arma da taglio. È morta all’ospedale Humanitas di Rozzano, in provincia di Milano. Perla sua morte, la procura di Lodi ha fermato il convivente, un connazionale di 43 anni. Nella stessa giornata, a Palermo, è stata uccisa Piera Napoli, cantante di 32 anni, madre di 3 figli. Il marito, 37 anni, ha confessato l’omicidio: Piera gli aveva annunciato di non amarlo più. E sempre il 7 febbraio, a Faenza, Ylenia Fabbri, 46 anni, è stata sgozzata poco prima dell’alba. Qualche giorno più tardi, le forze dell’ordine hanno fermato l’ex marito.

