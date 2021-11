Il pugile scomparso ritrovato senza vita nel Tevere

04 novembre 2021 a

È stato identificato dalla polizia il corpo senza vita recuperato oggi alle 8.30 nel fiume Tevere, all’altezza del Ponte Duca D’Aosta, a due passi da Ponte Milvio. Si tratta di Alessio Zangrilli, pugile di 35 anni, scomparso dal suo appartamento in zona San Basilio e mai più tornato dal pomeriggio dello scorso 10 ottobre. La mamma, Virginia si era rivolta nelle scorse settimane anche alla trasmissione ’Chi l’ha visto?’. Il corpo del 35enne non presenta segni di violenza. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i poliziotti dei commissariati Borgo e Ponte Milvio e i colleghi del Reparto Volanti. il corpo del giovane, trovato vestito, era in acqua da una settimana.

