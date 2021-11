Comunità ebraica all'assalto della Feltrinelli che pubblica I Protocolli di Sion

03 novembre 2021 a

Feltrinelli editrice presa in fallo dalla comunità ebraica di Roma, per la pubblicazione di un libro sui Protocolli di Sion. È la stessa Comunità a renderlo noto via social, mettendo l’accento sul volume: “Davvero pensate si possa proporre i Protocolli dei Savi di Sion - libro chiave della propaganda antisemita - senza una nota che ne evidenzi la falsità? Così si favoriscono i teorici del complotto a danno dell’imprescindibile analisi storica”.

Ehi @LaFeltrinelli, attenzione qui. Davvero pensate si possa proporre i Protocolli dei Savi di Sion - libro chiave della propaganda antisemita - senza una nota che ne evidenzi la falsità? Così si favoriscono i teorici del complotto a danno dell’imprescindibile analisi storica. pic.twitter.com/LHWDl6h0pJ — Comunità Ebraica di Roma (@romaebraica) November 3, 2021

Nel tweet di denuncia, oltre alla copertina del libro, appare la descrizione che compare sullo store della casa editrice. Una descrizione che mette in dubbio anche il fatto che sia un falso e dichiarando: «veri o falsi che siano ormai non conta più», scatenando le ire di tutta la comunità ebraica. Ovviamente, segue una pioggia di commenti. Tra i più significativi quello che dice: “Incredibile la "Descrizione" allegata dell'editore, sembra che ne difenda le tesi, ci manca solo un "finalmente!". Dalla Feltrinelli poi. Stiamo finendo come la Francia”.

