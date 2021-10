Fido fa il cambio di stagione, ecco le super cucce

Ginevra Terracina 31 ottobre 2021 a

Morbide, pelose, «coccolose» e di grandi e piccole dimensioni. Le cucce per i nostri amici a quattro zampe diventano l’arredo per la casa più fashion. Sui social tante le influencer che fotografano i loro amici sopra morbidi e colorati cuscini e per alcuni modelli c'è addirittura la lista d’attesa, se non il sold out. La morbida cuccia di Tamowa è l'articolo ideale per viziare il tuo piccolo amico a quattro zampe. Soffice e confortevole, è realizzata in cotone ed è perfetta per cani di piccole e medie dimensioni che amano rannicchiarsi e rilassarsi in casa. Facile da pulire, è possibile lavarla a mano o in lavatrice ed è la preferita per i cani che oziano in salone. Per i più modaioli, poi, c’è il divanetto di Pawhut. Adatto per animali fino a dieci chilogrammi, è una cuccia morbida e confortevole, caratterizzata da un cuscino imbottito e da un tessuto effetto velluto. Stabile e molto resistente, è un articolo di arredamento sfarzoso e allo stesso tempo confortevole, per permettere al tuo cagnolino di riposare con stile.

Disponibile in quattro misure diverse, il materassino per cani di Aoeeppa è una cuccetta ideale per cuccioli di taglia piccola, media e grande. Realizzato con schiuma di memoria, aiuta ad alleviare dolori muscolari e articolari, regalando sonni tranquilli ai piccoli animali pelosi. Facile da pulire, è possibile lavarlo in lavatrice rimuovendo facilmente peli e macchie. Spesso i fortunati proprietari di ampi giardini preferiscono far riposare il loro cagnolino all'aria aperta. La cuccia di Curver è l'ideale per permettergli di dormire tranquillamente all'esterno e di ripararsi in caso di maltempo. Realizzata in resina, non necessita di una particolare manutenzione e può essere montata con facilità senza bisogno di utensili. Per chi ama il riciclo creativo ci sono delle soluzione economica per i nostri pets. Ad esempio si può partire da una vecchia felpa, usata e riusata, quasi lisa. Ecco come trasformarla in morbida cuccia: nella parte inferiore inserire l'imbottitura del cuscino della grandezza idonea. Imbottiamo con degli scampoli di stoffa riciclata le maniche, o con ovatta o imbottitura dei peluche. Servirà a realizzare lo schienale della cuccia. Cuciamo per fermare il tutto e per unire le due maniche. La cuccia è pronta. Anche una vecchia valigia può servire: aperta, pulita, si può foderare con vecchie magliette e magari con una coperta di pile che non usiamo più e imbottire con dei cuscini dismessi.

Stessa cosa possiamo fare con una casetta della frutta in legno o un grande cestino di vimini. Sul web si vedono cucce divertenti realizzate con uno pneumatico: si lava accuratamente con detergente eco-bio e si dipinge con colori ad acqua. Con un taglierino rifiliamo bene l’apertura. E all’interno disponiamo al centro un morbido cuscino o una coperta. I più bravi con la manualità possono fare con una vecchia maglietta grande di misura persino una tenda cuccia. Con l'aiuto di grucce aperte con una pinza e fissate come per fare una tenda a una base in legno con dello scotch carta. Poi con delle spille da balia fisseremo la maglietta. Se poi siamo in vena di arte persino una vecchia scala a 3 scalini in disuso, perfette quelle in legno, possono essere riadattate magari incollando sezioni di un grande zerbino tagliato a misura. Diventerà un tira graffi cool. Insomma le soluzioni sono tante, è solo questione di gusto e di…comodità.



