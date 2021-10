Sangue nel bagagliaio e fasce di acciaio, ecco i segreti dell'auto di Biden

29 ottobre 2021 a

Vetri antiproiettili spessi tredici centimetri, carrozzeria blindata, fasce di acciaio a prova di bomba, sacche di sangue conservate nel bagaglio posteriore e una linea diretta con la vicepresidenza e il Pentagono. "The Beast" di Joe Biden, vista sfilare a tutta velocità per le strade di Roma, è la Cadillac One, bunker mobile unico al mondo, che costa un milione e mezzo di dollari e pesa quattro tonnellate e mezzo. E segue il presidente in tutti i Paesi in cui è in visita ufficiale.

Il modello della General Motors è ciò che lega Biden al suo predecessore, Donald Trump, perché è lo stesso mezzo che ha fatto il suo debutto il 24 settembre 2018 durante un viaggio del tycoon nella sua vecchia città, New York, in visita da presidente. L’azienda automobilistica americana non ha svelato i dettagli ma, basandosi sui modelli precedenti, si presume che anche questa Cadillac sia blindata in modo fuori dal comune. L’«anima» d’acciaio rende le portiere pesanti come i portelloni di un Boeing 757 e se un terrorista provasse ad aprirle dall’esterno verrebbe raggiunto da una scarica elettrica. Ma anche le gomme non scherzano quanto ad affidabilità: rivestite in Kevlar, sono in grado di restare intatte anche in caso vengano colpite da proiettili.

