Donna cingalese uccide le figlie di 3 e 11 anni in una casa d'accoglienza a Verona

Una donna cingalese ha ucciso le due figlie di 11 e 3 anni che erano ospiti assieme a lei di una casa-accoglienza a Verona. Per il momento non sono note le ragioni del duplice delitto. Si svolgerà domani l’autopsia sui corpi delle due bambine ritrovate senza vita questa mattina nell'istituto di Verona, in via Ponte San Pancrazio 1. La loro madre si è data alla fuga ed è attualmente ricercata.

Al momento del ritrovamento dei corpi, si apprende, la stanza delle bambine era in ordine, e gli inquirenti non avrebbero trovato alcun segno particolare capace di spiegare immediatamente l’accaduto. La madre e le due figlie, tutte e tre di nazionalità cingalese, si trovavano nella casa d’accoglienza da circa un anno, in seguito a una decisione presa dal Tribunale di Venezia.

