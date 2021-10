Elefantessa schiaccia e uccide il coccodrillo per salvare il suo cucciolo

23 ottobre 2021 a

Tutto il coraggio e la forza di una mamma che lotta per salvare il suo cucciolo dalla morte certa. E' diventato virale il video dell'elefantessa che uccide il coccodrillo calpestandolo. Sono immagini fortissime e incredibili quelle girate nella Repubblica dello Zambia, dove il pachiderma ammazza un alligatore che aveva puntato l'elefantino come preda. La scena è stata ripresa da un turista Hans Henrik Haahr durante un safari ed è diventata subito virale. Gli elefanti sono animali pacifici ma le femmine possono diventare molto aggressive e pericolose per difendere i cuccioli.

