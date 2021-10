Angela Merkel toglie la mano a Ursula von der Leyen: il gesto clamoroso, niente saluto

Giada Oricchio 22 ottobre 2021 a

Angela Merkel scappa da Ursula von der Leyen. Durante i lavori del consiglio europeo a Bruxelles, la Presidente della Commissione UE si è precipitata a salutare la Cancelliera tedesca e le ha teso la mano, ma Merkel, visibilmente scioccata dal gesto vietato dalle normative anti Covid, si è tirata indietro. La von der Leyen non ha capito che stava commettendo una gaffe enorme e ha insistito finendo per dar vita a un clamoroso impappinamento. Per uscire dall’empasse, la Cancelliera, seppur infastidita e riluttante, ha concesso la mano chiusa a pugno nel vano tentativo di evitare contaminazioni batteriche, ma la Presidentessa l’ha stretta in una morsa a due mani. Non contenta, Ursula ha pure toccato con la mano il braccio di un collega. Poi, tra i sospiri di sollievo dei presenti, si è allontanata. Lo scivolone è stato immortalato in un video di @marcobreso su Twitter.

