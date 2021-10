Il dramma della bambina morta per il crollo della porta da calcio: fiaccolata per ricordarla

Massimiliano Gobbi 20 ottobre 2021 a

E' stato un lungo e silenzioso corteo quello che si è svolto questa sera a Rocca di Botte, dove si è consumata la tragedia di Sofia, travolta e uccisa da una porta da calcio martedì pomeriggio. Un abbraccio dell'intera comunità ai due giovani genitori, Federico e Giorgia, avvolti da un dramma familiare che ha tolto il fiato ad un paese intero con tante famiglie e bambini che si sono ritrovati in prossimità del campo in disuso, luogo del tragico evento, per poi dirigersi, insieme alle pattuglie dei carabinieri della compagnia di Tagliacozzo, verso casa dei nonni materni. Un centinaio di persone (che per il luogo sono tantissime) munite di palloncini bianchi e tante piccole fiaccole, hanno salutato e abbracciato (simbolicamente) il piccolo angelo volato in cielo e consolato due giovani genitori nel loro inconsolabile dolore. E così Giorgia e Federico hanno abbracciato tutti i presenti, uno alla volta, hanno pianto, facendosi asciugare le lacrime dai tanti coetanei.

“Quello che è successo poteva accadere a chiunque - dichiara Federico, il papà di Sofia, a MarsicaLive -. È successo a nostra figlia ma poteva accadere a qualsiasi altro bambino. A qualsiasi famiglia. Continuate a fare in modo che questa tragedia che ci ha colpiti non sia stata inutile, fate in modo che i vostri bambini stiano bene e sicuri. E fate in modo che una cosa così non riaccada mai più. E che si torni a essere felici come quando lei – indicando la moglie - veniva qui, fin da piccola”. Sul posto, presente anche il capitano della compagnia dei carabinieri di Tagliacozzo, Michele Valentino Chiara, che è stato riconosciuto tra la folla dai due genitori che lo hanno ringraziato per la presenza costante di questi giorni, insieme a tutti i suoi uomini.

