I destini incrociati di Raffaele Tiscar e Luigi Amicone: i due ex Cl di 65 anni morti nello stesso giorno

Sullo stesso argomento: Addio a Luigi Amicone, il fondatore di Tempi morto a 65 anni

19 ottobre 2021 a

a

a

Morti a poche ore l'uno dall'altro, quelli di Raffaele Tiscar e Luigi Amicone sembrano essere due destini incrociati.

Tiscar è scomparso nel pomeriggio di lunedì 18 ottobre in un incidente in moto sulla Como-Lecco nel territorio di Albese con Cassano. Il suo nome era balzato agli onori delle cronache nazionali quando, dopo l'esperienza in Regione Lombardia, l'allora premier Matteo Renzi lo aveva voluto a palazzo Chigi come vicesegretario generale.

Addio a Luigi Amicone, il fondatore di Tempi morto a 65 anni

Attualmente era presidente in carica del Consorzio Erbese servizi alla persona di Erba ed era statoe top manager di multinazionali. Originario di Bari era cresciuto a Firenze. Lunga la militanza in Comunione e liberazione come Luigi Amicone, con cui comndivideva l'età: entrambi avevano 65 anni. Lo scrittore e giornalista, fondatore del settimanale Tempi, è scomparso nella notte, poche ore dopo Tiscar.

Amicone è deceduto a Monz per gli effetti di un "pneumotorace e conseguente arresto cardiaco", si legge in un articolo sul sito online della rivista che aveva fondato.

Amicone era il leader di Cl all'università a Milano, Tiscar negli stessi anni all'ateneo di Firenze. Entrambi erano stati portati in politica da Roberto Formigoni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.