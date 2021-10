Baseball, perché questa foto è stata venduta a 1,5 milioni di dollari. Il segreto di "Shoeless" Joe Jackson

Antonio Maggiora Vergano 08 ottobre 2021 a

Una foto del 1911 di “Shoeless” Joe Jackson di Frank W. Smith, autografata dal giocatore dei Chicago White Sox (Major League Baseball), messa all'asta a New York da Christie's and Hunt Auctions, è stata battuta a 1.490.000 dollari, circa 1.285.000 euro.

Secondo la casa d'aste e la PSA (Professional Sports Authenticator) non ne esisterebbero altre al mondo. Shoeless Joe, bandito a vita dalle Major nel 1921 nonostante fosse stato assolto per lo scandalo Black Sox del 1919 (tentativo di combine di diversi giocatori dei Chicago White Sox nelle finali per il titolo ndr), era praticamente analfabeta e, quando poteva, cercava di evitare di firmare documenti, tanto da essere spesso la moglie a farlo per lui. Anche un pezzo di carta con la sua firma, a giudizio degli esperti del settore, potrebbe fruttare tra i 50.000 e i 100.000 dollari a seconda delle condizioni di conservazione.

La stessa foto era stata venduta nel 2015 per 179.250 dollari. Il pazzesco margine di incremento del valore in sei anni è stato quindi del 720%. L'asta ha visto andare via altre memorabilia importanti del mondo del baseball professionistico del passato.

Una mazza appartenuta a Babe Ruth, con la quale “Il Bambino” ha picchiato 8 fuoricampo, è stata battuta a 1.050.000 dollari, una figurina da rookie (esordiente ndr) autografata di Lou Gehrigh a 687.500, mentre una lettera di Joe di Maggio scritta a Marylin Monroe è arrivata a 525.000.

