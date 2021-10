Meteo, ecco il ciclone che scaccia via il caldo. Da Lunedì 4 ottobre cambia tutto: le previsioni

02 ottobre 2021 a

In molte zone d'Italia oggi sabato 2 ottobre è ancora estate con temperature in linea con la bella stagione. Ma la prima sferzata autunnale incombe. Le previsioni meteo sui prossimi giorni in tutto il Paese non sono delle più rosee. A partire da lunedì 4 ottobre secondo 3bMeteo, su tutte le regioni si abbatterà un ciclone che porterà piogge e temporali da Nord a Sud. La prima vera perturbazione dell'autunno che farà scendere drasticamente le temperature.

Secondo 3bMeteo al nord ovest sarà coperto con piogge frequenti su Alpi, Prealpi e Nord Ovest; più asciutto con nuvolosità sparsa su Nord-Est ed Emilia Romagna. Temperature stabili, massime tra 19 e 24.

Al centro, invece, le previsioni parlano di nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e su Roma. E ancora, coperto con pioggia debole sulle pianure toscane e sulla dorsale toscana, Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale laziale. Per quel che concerne il versante Adriatico, coperta la maggior parte del territorio con nubi sparse.

Al Sud dove sono previste nubi e pioggia moderata sui litorali della dorsale calabra. Sul litorale adriatico nubi sparse e schiarite sulla dorsale molisana. Infine le isole maggiori, dovesi prevede cielo coperto e pioggia debole sul catanese e nelle aree interne della Sicilia. infine coperto e pioggia moderata sull'area di Palermo e sulla zona etnea.

