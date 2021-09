TgLa7, Enrico Mentana presenta gli ospiti di Piazzapulita e fa ridere i telespettatori: "Faranno le due di notte"

Giada Oricchio 30 settembre 2021 a

“Faranno le due di notte”: Enrico Mentana non si risparmia mai. Il direttore del TG LA7 ha chiuso l’edizione del telegiornale di giovedì 30 settembre lanciando i colleghi Lilli Gruber e Corrado Formigli, conduttori rispettivamente di “Otto e Mezzo” e “Piazza Pulita”. Mentana ha letto la lista degli ospiti, ma la messa cantata si è trasformata in una battuta flash: “Gianrico Carofiglio, Massimo Giannini, Rosi Braidotti e Francesco Specchia da Gruber". Fin qui tutto accettabile, ma poi: "Da Formigli invece ci sono Paola Maugeri, Diego Fusaro, Carlo Freccero e poi molti altri… ci sono anche Monteleone, Alessandra Sardoni, Andrea Crisanti, Selvaggia Lucarelli e tanti ancora… beh, finiranno alle due!”. E non ha trattenuto un sorriso beffardo forse pensando alla maratona che aspettava i telespettatori del programma di approfondimento politico.

