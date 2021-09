Smartphone, con Xiaomi 11T e 11T Pro scatta l'era del cinefonino

Fotocamera, modelli, prezzi... cosa c'è da sapere sull'ultima generazione della casa cinese

Tecnologia avanzata, design elegante e un pizzico di polvere di stelle. Xiaomi 11T e 11T Pro (insieme all’11 Lite Ne) rappresentano l’ultima generazione degli smartphone della casa cinese, brand leader in Italia. La parola d’ordine è «Cinemagic», che racchiude strumenti innovativi per supportare la creatività dell’utente con foto e video.

Anche per questo le caratteristiche dei prodotti sono state svelate da Xiaomi tra i set e gli studi della «fabbrica dei sogni» italiana, Cinecittà. Per quanto riguarda il Pro parliamo di un device mosso da un processore Snapdragon 888 e un display Amoled FHD+ da 6,67 pollici con altissima fluidità dell’immagine (120 Hz di aggiornamento).

La fotocamera tripla ha un sensore principale da 108 MP affiancato da un telemacro e un ultragrandangolare. E il «Cinemagic»? Oltre alla registrazione a 8K spiccano funzioni di scatto e di editing implementate dall’Intelligenza artificiale come Time Freeze (video sovrapposti dello stesso soggetto), Magic Zoom (una sorta di effetto cinepresa), Slow Shutter (rallenty dagli effetti sorprendenti), Audio Zoom (evidenziare un soggetto anche dal punto di vista acustico) e altri ancora. Tra le novità più rilevante la carica super-rapida HyperCharge: la batteria da 5.000 mAh torna al cento per cento in 17 minuti.

L’11T a differenza del fratello maggiore ha il chip MediaTek Dimensity 1200-Ultra ma entrambi gli smartphone condividono la tripla fotocamera e la risoluzione HDR10+. L’effetto cinema coinvolge anche la sfera audio grazie al Dolby Atmos e i doppi speaker firmati Harman Kardon.

Il Lite NE, invece, ha un DotDisplay AMOLED da 6.55 pollici e un fotocamera, anche qui tripla, principale da 64 megapixel.

La famiglia 11T sarà disponibile dal 28 settembre (Xiaomi 11T Pro da 8+128 Gb a 649,90 euro, da 8+256 Gb a 699,90; Xiaomi 11T da 8+128 Gb a 549,90 euro, da 8+256 Gb a 599,90 euro; Xiaomi 11 Lite NE da 6+128 Gb a 399,90 euro, da 8+128 Gb a 449,90 euro). Ma come da tradizione Xiaomi offre nelle prime 24 ore offre sconti speciali e bundle sorprendenti con altri prodotti.

Davide Di Santo

L’energia dell’arte e della cultura. Il futuro è digitale

In corrispondenza del lancio del nuovo Xiaomi 11T Pro è stato presentato il progetto «Xiaomi HyperCharge RestART», nato con l’obiettivo di ricaricare rapidamente la mente e lo spirito delle persone attraverso un energizzante naturale: la cultura. Dall'innovativa tecnologia di ricarica rapida nasce l’idea del progetto che ha preso vita nella cornice della 78ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezi.

Una crew di sette studenti scelti nella Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) di Milano hanno avuto la possibilità di assistere a tre masterclass di altissimo livello tenute da nomi di spicco del mondo del cinema, del design e del sistema moda come ìl regista Mario Martone e l’attore Salvatore Esposito, il maestro della fotografia di architettura e interior design Massimo Listri e Charley Vezza, Direttore Creativo di Gufram, il Direttore creativo della maison di moda Etro, Kean Etro, e il Fashion Director di GQ Italia, Nik Piras. Al termine del percorso i giovani studenti presenteranno contenuti videografici, realizzati con il nuovo smartphone Xiaomi, che saranno esposti a Torino in occasione di Artissima 2021.





