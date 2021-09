Carles Puigdemont, l'ex presidente secessionista della Catalogna arrestato ad Alghero

23 settembre 2021 a

L’ex presidente catalano, Carles Puigdemont, è stato arrestato ad Alghero, in Sardegna, in applicazione del mandato di cattura emesso da Pablo Llarena, giudice del Tribunale Supremo spagnolo. Lo ha appreso la testata spagnola Abc da fonti giudiziarie, secondo le quali le autorità italiane hanno già notificato l’arresto alla magistratura di Madrid.

Secondo i media iberici, Puigdemont si era recato ad Alghero, città di lingua catalana, per un convegno dove era ospite d’onore e si trova ora nel commissariato dell’aeroporto della città sarda dopo essere stato arrestato dalla polizia di frontiera.

L’ufficio di Puigdemont ha confermato l’arresto con un comunicato e ha spiegato che l’ex presidente catalano sarà messo domani a disposizione della Corte d’appello di Sassari, che ha la competenza per decidere se rimetterlo in libertà o procedere alla sua estradizione in Spagna. Lo scorso 30 luglio il tribunale dell’Unione Europea aveva confermato la revoca dell’immunità parlamentare per Puigdemont, che è ricercato per sedizione dalle autorità spagnole in merito al tentativo di secessione della Catalogna nel 2017.

