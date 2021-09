Attenzione al Polase, trovate nelle bustine tracce di ossido di etilene superiori ai limiti

17 settembre 2021 a

Scatta l'allarme sulle bustine di Polase Difesa Inverno. Il Minsitero della Salute ha reso noto il richiamo di alcuni lotti del popolare integratore. Il motivo? "Richiamo precauzionale - si legge nella nota del Ministero - dovuto alla presunta presenza di ossido di etilene in concentrazioni superiori ai limiti consentiti all’interno di un ingrediente utilizzato nei lotti di prodotto sopra riportati".

I lotti in questione sono i nr. DT256; GU238-GU239, commercializzati da GSK Consumer Healthcare S.r.l. e prodotti da S.I.I.T. S.r.l. e la data del richiamo è il 14 settembre scorso. Si tratta di confezioni contenenti 14 o 28 bustine da 7.1 grammi.

Il Ministero invita tutti coloro "in possesso di confezioni riconducibili ai lotti di prodotto sopra indicati" a "sospenderne il consumo e restituirli al punto vendita. I prodotti con numero di lotto differente non sono oggetto di richiamo e, come tali, rimangono regolarmente in commercio e interamente utilizzabili".

