Il comandante generale dei Carabinieri alla commemorazione di Dalla Chiesa. All'Arma la cittadinanza onoraria di Palermo

Il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri Teo Luzi ha partecipato a Palermo alla commemorazione dell'omicidio di Carlo Alberto Dalla Chiesa, commentando così il riconoscimento della cittadinanza onoraria all'Arma conferito dal sindaco Leoluca Orlando: “Come comandante generale, sono molto contento che l'amministrazione comunale di Palermo abbia concesso la cittadinanza onoraria all'Arma dei Carabinieri. E' un gesto simbolico ma come tutti i gesti simbolici hanno una lunga visione. Intanto è un modo per riconoscere a un'istituzione che da oltre 150 anni opera a favore di questa collettività e poi è uno stimolo per i nostri carabinieri a lavorare sempre più vicino alla gente e per la gente”.

"Nella lotta alla mafia sono stati fatti dei passi da gigante - ha aggiunto Luzi - ma ovviamente la strada da percorrere è ancora molto lunga. Oggi in termini di efficienza delle forze di polizia, della pubblica amministrazione, abbiamo raggiunto livelli pari alle realtà nazionale ma soprattutto adeguati alla realtà sociale e in parte criminale della Sicilia e, in particolare, della provincia di Palermo. Dal punto di vista operativo non manca nulla - ha sottolineato il comandante generale -. Noi italiani abbiamo un quadro normativo tra i più avanzati a livello internazionale sia nella lotta alla parte associativa sia nella normativa legata al sequestro e alla confisca dei patrimoni criminali. Un punto, quest'ultimo, che ci consente di conseguire obiettivi strategici. Altri paesi europei ancora non hanno questa sensibilità che l'Italia ha ma che ha pagato col sangue di tanti servitori dello Stato”.

