Diritto d'autore, dal governo 13 milioni di euro per gli artisti. Le cifre per autori, interpreti ed esecutori

Diritto d'autore, arriva il tesoretto di 13 milioni di euro per autori, artisti interpreti ed esecutori. È contenuto nelle disposizioni attuative dell’articolo 90 del decreto-legge 17 marzo 2020, che conteneva misure a sostegno del mondo dello spettacolo in particolare per autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore, per l’anno finanziario 2021.

Per avvalersene gli artisti iscritti a organismi di gestione collettiva come la Siae o a entità di gestione indipendente potranno accede alla ripartizione di compensi incassati nell’anno 2020 per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, pari a 12.070.390,22 euro. Cifra così ripartita: il 45 %, pari a euro 5.431.675,599 è destinato agli autori; il 45 %, pari a euro 5.431.675,599 è destinato agli artisti interpreti ed esecutori, il 10 %, pari a euro 1.207.039,022 è destinato ai lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore.

I richiedenti devo rispettare alcuni requisiti come un reddito complessivo lordo non superiore a 20.000 euro, un reddito autorale per almeno il 20% del reddito complessivo e comunque non inferiore a 1.000 euro. "Ai beneficiari è riconosciuto un contributo di entità pari al 50% del reddito autorale liquidato nel 2019, per un importo massimo di euro 4.000,00", si legge nellle disposizioni attuative del decreto. "Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, i soggetti interessati presentano alla Società italiana autori e editori (di seguito “Siae”) apposita domanda, secondo le modalità stabilite con decreto del Direttore generale Biblioteche e diritto d’autore del Ministero della cultura (di seguito “Ministero”) e utilizzando la modulistica al tal fine resa disponibile sul sito istituzionale della Siae, www.siae.it e della Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore, www.librari.beniculturali.it".

