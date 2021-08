Cambia sesso a 16 anni, il senatore Pillon contro la sentenza: "Intervenga la commissione Infanzia"

29 agosto 2021 a

Il Tribunale di Lucca - con sentenza accolta dallo strombazzante tripudio LGBT - autorizza un ragazzo di 16 anni a cambiare sesso. "Quest'uomo perderà per sempre i suoi organi sessuali" tuona il senatore leghista Simone Pillon vicepresidente della commissione parlamentare Infanzia e adolescenza.

"Nulla, neppure tra cento anni, potrà restituirgli quello che ora ha ottenuto di poter vedere asportato. Niente ripensamenti... E pensare che pochi mesi fa la Corte Suprema di Sua Maestà Britannica, dopo anni di decisioni gender-friendly, ha decisamente invertito la rotta, vietando i cambiamenti di sesso per gli adolescenti. La giovanissima protagonista della vicenda giudiziaria, Keira Bell, disse non si possono prendere decisioni simili a 16 anni, e così in fretta. I ragazzi a quell’età devono essere ascoltati, e non immediatamente assecondati. Io ne ho pagato le conseguenze, con danni gravi fisici. Ma così non va bene, servono cambiamenti seri”. E ancora: "Mentre le avanguardie fanno rapidamente marcia indietro, noi inseguiamo come idioti le sirene delle ideologie, autorizzando disastrosi esperimenti sulla pelle dei ragazzi. Chiederò alla commissione Infanzia e adolescenza di occuparsi della vicenda".

