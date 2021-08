La bomba sul Vaticano, Papa Francesco vuole dimettersi per colpa della malattia

23 agosto 2021 a

Una bomba pronta ad essere sganciata sul Vaticano. Come successe già in passato con Joseph Ratzinger ora anche Papa Francesco starebbe pensando a rassegnare le dimissioni dalla carica di Pontefice. La notizia è rilanciata da Antonio Socci su Libero, che sottolinea in un articolo come siano sempre più insistenti le voci di un conclave da convocare a breve. I rumors sull’addio di Bergoglio si sono infittiti ulteriormente negli ultimi giorni e dietro a tale profonda riflessioni ci sono motivazioni legate all’età, visto che il 17 dicembre prossimo compirà 85 anni, ma anche relative ai problemi di salute, ultima l’operazione al colon a cui è stato sottoposto il 4 luglio scorso al Policlinico Gemelli di Roma.

A dicembre Papa Francesco avrà la stessa età di Benedetto XVI nel momento in cui decise di lasciare il timone della Chiesa. L’intervento di luglio è stato descritto come programmato da tempo, ma in realtà sembra che neanche il Segretario di Stato Parolin sapesse alcunché e che addirittura i medici avrebbero voluto trattenere maggiormente Bergoglio in ospedale per poterlo sottoporre ad altri esami approfonditi. Il sito "Il Sismografo" - si evidenzia su Libero - considerato vicino agli ambienti della Segreteria di Stato, ha parlato di condizioni "severe e degenerative e la malattia potrebbe essere anche cronica". Ad alimentare i dubbi sul reale stato di salute di Papa Francesco è anche il fatto che i comunicati vengono firmati dall’ufficio stampa e mai dai medici che lo hanno in cura. Nomi per un’eventuale successione ancora non ne vengono fatti, ma la sfida tra cardinali è già aperta.

