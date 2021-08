Il sollievo di Draghi: basta puzza a Palazzo Chigi. Scoperto il motivo: gli scarichi dei wc erano otturati

18 agosto 2021 a

La puzza si era fatta davvero insopportabile, e con il caldo era pure amplificata. In molte stanze della presidenza del Consiglio dei ministri, e perfino nei pressi dell'area presidenziale dove lavora Mario Draghi l'odore da giorni si stava diffondendo. Nelle toilette poi bisognava fare in fretta i propri bisogni e trattenere il fiato perché la puzza pareva davvero tremenda.

Ora però Draghi può tirare un sospiro di sollievo: ogni olezzo è svanito. A risolvere l'imbarazzante situazione è stata una squadra specializzata del service di Alfredo Romeo, l'imprenditore che per contratto cura la manutenzione di gran parte dei palazzi delle istituzioni. Tutto derivava dalla ostruzione “dei tombini ove confluiscono le acque nere dei servizi igienici di Palazzo Chigi in via dell'Impresa”, spiega la nota del pronto intervento effettuato. E con 789,32 euro Iva compresa il terribile e imbarazzante problema è stato risolto: la puzza è volata via...



