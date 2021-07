Ora spuntano gli hub per fare i vaccini direttamente nelle scuole. Presidi favorevoli

30 luglio 2021 a

a

a

Spunta l'idea di allestire hub dove somministrare vaccini nelle scuole. "È assurdo che chi è a contatto con decine di ragazzi non sia vaccinato. Se una persona è a contatto con gli altri deve essere vaccinata, parlo del personale scolastico", dichiara il presidente dell’Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli, ribadendo che "non c’è nulla di scandaloso nell’obbligo vaccinale". Il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, rilancia: "Dobbiamo portare i vaccini a scuola". E ancora: "Si possono prevedere dei punti di vaccinazione nelle scuole dal 30 di agosto al 15 di settembre, con una vera e propria campagna di vaccinazione all’interno delle scuole". Proposta accolta positivamente da Giannelli che replica: "È una buona idea", e si dice pronto a collaborare.

Il governo insegue bambini e ragazzi con la siringa: vaccini anche a scuola

Intanto, la maggioranza degli italiani è a favore del green pass obbligatorio per insegnanti e studenti a settembre. Per il 51,6% l’obbligo è l’unico modo per riprendere la scuola in sicurezza. Il 13,7% è d’accordo ma solo se la misura interessa gli insegnanti. Contrario il 4,6% mentre un ulteriore 28% dice no al green pass tout court. È quanto emerge dal sondaggio settimanale realizzato da Termometro Politico tra il 27 e il 29 luglio. Obbligo di green pass a parte, sono in pochi a credere a una riapertura in presenza della scuola a settembre (15,1%). Per il 33,7% molto dipenderà dalla situazione epidemiologica mentre per il 28,8% dirimente sarà il livello di vaccinazione di insegnanti e studenti. Il 18,7% crede invece che alla fine per vari motivi si ricorrerà in gran parte alla Dad. Gran parte degli italiani nutre anche dubbi sul fatto che i ristoratori controlleranno effettivamente il possesso del green pass ai clienti. Per il 41,1% lo faranno solo alcuni, magari con i clienti abituali mentre per il 30,7% non lo farà quasi nessuno. Solo il 24,6% è convinto che la disposizione verrà rispettata. Il 44,8% degli italiani afferma di essere a favore della vaccinazione degli under 12 con cure approvate dall’Ema. Contrario il 35,7% mentre un ulteriore 13% è per il no ai vaccini per tutti.

Regioni in rivolta contro il green pass. "Troppi limiti, piuttosto dateci vaccini a sufficienza"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.