Sorpresa a Genova, neonata di due giorni lasciata nella "culla della vita". Prima volta dal 2008

28 luglio 2021 a

a

a

Una bambina di 2 giorni di vita è stata lasciata nella «culla della vita» dell’ospedale Villa Scassi di Genova. Il campanello che segnala la presenza di un neonato nella culla è stato schiacciato ieri sera, attivando subito il reparto di neonatologia. Lo riporta il Secolo XIX. È la prima volta che accade dal 2008, anno in cui i Lions donarono la culla all’ospedale (un’altra si trova all’ospedale Galliera, in centro città).

La piccola, in buone condizioni, pesa 2 kg e 900 grammi. Chi ha accudito la bimba prima di lasciarla nella culla dell’ospedale, a quanto emerso, lo ha fatto con cura, come testimoniano i quattro pannolini lasciati nella culla. Il primario del reparto, Gabriele Vallarino, ha voluto «ringraziare chi ce l’ha consegnata perchè lo ha fatto nel modo migliore possibile. Ha fatto un sacrificio per dare un’esistenza migliore alla piccola».

La Direzione sanitaria ha segnalato il caso alla Procura che avvierà il procedimento di adottabilità della piccola.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.