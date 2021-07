Moto, il pilota 14enne Hugo Millan muore dopo lo schianto. Il video choc

25 luglio 2021 a

Un incidente tremendo finito con un pilota giovanissimo che perde la vita. Tragedia al MotorLand Aragon, un pilota di 14 anni, Hugo Millan, è morto per le ferite riportate durante una gara valida per la European Talent Cup.



Il giovane pilota è caduto al secondo giro e mentre stava cercando di uscire dalla pista da solo è stato investito dal pilota polacco Milan Leon Pawelec, che non è riuscito a schivarlo. Il 14enne pilota di Huelva è stato trasportato d’urgenza in elicottero all’Hospital Miguel Servet di Saragozza, dove poi è morto. Lo schianto è stato documentato dalle telecamere che riprendevano la gara. "O mio dio, incrociamo le dita" dice il telecronista nel video qui sotto (o a questo link) sperando che l'impatto non fosse fatale come invece è stato.

Hugo Millan era alla sua terza stagione nell'European Talent Cup e stava disputando un ottimo campionato: era secondo in classifica con il team Cuna de Campeones. Il suo idolo era il connazionale otto volte campione del mondo Marc Marquez.

