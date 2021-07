Con una poesia l'avvocato di Fontana copre di ridicolo Piercamillo Davigo

20 luglio 2021 a

Pierluigi Magnaschi si diverte su Italia Oggi con l'avviso di garanzia a Piercamillo Davigo, e scova pure una splendida poesia canzonatoria dell'ex pm, pubblicata i prima pagina del quotidiano economico nel “Diritto & Rovescio” del 20 luglio: “La procura di Brescia”, scrive Magnaschi, “ha emesso un avviso di garanzia a carico del pm Piercamillo Davigo per rivelazioni in atti di ufficio. L'ipotesi di reato ha lasciato “sorpreso” il suo legale, Francesco Baroso. Contravvenendo a ciò che Davigo diceva, evidentemente solo per gli altri, e cioé che "non ci sono uomini innocenti ma solo delinquenti che non sono ancora stati scoperti", il suo legale certifica che "Davigo è l'uomo più limpido di Europa", e che quindi, citando Fouché, questo avviso "è molto peggio di un crimine, è una stupidaggine". Meno entusiasta e più birichino è un altro avvocato, Attilio Pensa, legale di Attilio Fontana, che ha commentato il fatto con una poesia: "Io non godo proprio mai/ se qualcuno sta nei guai/ ma se lui da sempre dice/ che l'avviso fa felice/ io aderisco al sentimento/ e anche io sono contento”.

