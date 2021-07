Parigi, incendio all'ambasciata italiana: fiamme e paura. Si indaga sulle cause del rogo

20 luglio 2021 a





Mattinata di fuoco a Parigi dove un incendio, esploso poco prima di pranzo, ha devastato l'edificio che ospita l’ambasciata italiana nella capitale francese. Le immagini del rogo sono circolate immediatamente sui social network immortalando l'edificio avvolto dalle fiamme e ricoperto da una nube di fumo nero: ci sono volute ore per spegnere l'incendio nel palazzo, situato in rue de Varenne, tra il sesto e il settimo arrondissement della capitale francese. Il rogo è esploso vicino a Matignon Palace, la residenza del primo ministro francese. Si indaga sulle cause dell'incendio.

ALERTE INFO - Un incendie s’est déclaré rue de Varennes près du Palais Matignon, résidence du Premier ministre français. (témoins) #Paris pic.twitter.com/PA5AHzUnCl — Mediavenir (@Mediavenir) July 20, 2021

