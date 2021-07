Pfizerdown, "meno efficace sulla variante Delta". Perché su Twitter è schizzato l'hashtag contro il vaccino

17 luglio 2021 a

Dalle vaccinazioni a tappeto al lockdown. Israele avverte i cittadini, nonostante il vaccino il numero di infezioni attive è il più alto dal 5 aprile. Finora il governo è rimasto contrario alla reimposizione di strette restrizioni anti-contagio su spostamenti e negozi, sebbene ieri il premier Naftali Bennett abbia avvertito che un lockdown potrebbe essere necessario se la situazione peggiorerà. "Non sappiamo esattamente fino a che punto il vaccino aiuti, ma Pfizer è significativamente meno efficace contro la variante Delta". Non buone notizie dall'unico Paese che finora vantava di aver quasi sconfitto il Covid con la vaccinazione.

Le parole del ministro in conferenza hanno scatenato i social con i complottisti del virus che su Twitter hanno fatto esplodere la bomba #pfizerdown. Il vaccino più utilizzato per immunizzare la popolazione non funziona più? Lo scorso giovedì, è stato raggiunto il picco più alto di contagi negli ultimi quattro mesi: 855 nuovi casi, con 5.817 infezioni attive e una cinquantina di pazienti con sintomatologia grave.

L'hashtag pfizerdown ha fatto schizzare in alto nei trend con i video delle dichiarazioni del primo ministro israeliano. "La variante delta è stata molto probabilmente generata dalla vaccinazione di massa effettuata durante una pandemia" e chi traduce così: le parole del premier israeliano: "Il vaccino Pfizer non serve praticamente a una fava". Talmente virale che scherza sopra anche il vignettista Osho: "Ogni mattina un vaccino si sveglia e sa che dovrà correre più della variante".

Fatto sta però che anche se la variante Delta sta facendo risalire la curva dei contagi nello Stato mediorientale con più vaccinati al mondo, chi si ammala gravemente di Covid-19 è solo l’1,6% degli infetti, rispetto al 4% del periodo pre-vaccini.

