Lapo Elkann si tuffa nel business della nautica

Lapo Elkann ha tanto amore per le barche, proprio come ce l'aveva il nonno Giovanni Agnelli. Così non c'è da stupirsi se la nuova avventura imprenditoriale del nipote dell'Avvocato è nella nautica e si chiama «Love». Questo, infatti, è il nome scelto da Elkann per battezzare nelle scorse settimane a Torino, davanti al notaio Monica Tardivo, la nuova società di cui è amministratore e socio unico.

La newco, con un capitale di 20mi1a euro che Elkann ha versato mediante assegno emesso dalla Banca del Piemonte, si occuperà di «ideazione, progettazione, acquisto, vendita, rimessaggio, manutenzione, riparazione, trasporto, trasferimento, locazione e noleggio con o senza equipaggio, gestione conto terzi di natanti, imbarcazioni e navi» e anche di «acquisto, vendita, manutenzione, riparazione, noleggio di impianti, componenti, attrezzature, dotazioni e accessori di ogni genere nel campo della nautica» oltre alla «gestione di eventi in ambito sportivo e culturale».

