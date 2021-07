Il Covid chiude Tokyo 2020: Olimpiadi senza pubblico, esteso lo stato d'emergenza

08 luglio 2021 a

Mentre la Figc è al lavoro per portare almento mille tifosi azzurri a Wembley per la finale di Euro 2020 contro l'Inghilterra si rischiano Olimpiadi senza pubblico e a porte chiuse.

Il governo giapponese, infatti, ha confermato la volontà di estendere lo stato di emergenza sanitaria per tutta la durata dei Giochi di Tokyo2020, che dovrebbero iniziare tra due settimane. In pratica dovrebbe andare in scena un’Olimpiade con pochi spettatori o addirittura zero pubblico. I media giapponesi parlano della concreta possibilità di diverse gare di molte discipline da disputare a porte chiuse. "A Tokyo continua ad aumentare il numero di nuovi casi", ha dichiarato Yasutoshi Nishimura, ministro giapponese responsabile della lotta al Covid-19. "Con l’aumento degli spostamenti delle persone, la variante Delta, più contagiosa, rappresenta ormai circa il 30 per cento dei casi di Coronavirus. Questa cifra potrebbe aumentare ulteriormente", ha aggiunto Nishimura.

Intanto, il numero uno del Cio, Thomas Bach è arrivato in Giappone per seguire in prima persona i preparativi per i Giochi e incontrare il primo ministro giapponese Yoshihde Suga. La situazione è delicata, Bach ha evitato in gran parte le telecamere al suo arrivo all’aeroporto Haneda di Tokyo e, in un pomeriggio piovoso, si è recato al quartier generale dei Giochi del Comitato Olimpico Internazionale a Tokyo, nel centro della città. Il numero uno del Cio si metterà in isolamento per tre giorni.

L’attuale stato di emergenza termina domenica. In un incontro con esperti medici, i funzionari del governo hanno proposto di estenderlo dal prossimo lunedì fino al 22 agosto. Le Olimpiadi inizieranno il 23 luglio e si chiuderanno l’8 agosto. Ieri Tokyo ha riportato 920 nuovi contagi di Covid, rispetto ai 714 della settimana precedente.

