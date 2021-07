Sex toys, la rivoluzione tech che fa felici i single: ecco la console di Lelo e lo stroker di Arcwave

Giada Oricchio 06 luglio 2021 a

La riscossa dei sex toys maschili. Dimenticate le iconiche bambole gonfiabili o i siti hard, la tecnologia promette di regalare un’esperienza vera o quantomeno verosimile. Anche per gli uomini, infatti, il benessere sessuale in camera da letto passa per due nuovi gadget testati da “Wired.it”, versione web del magazine. Arcwave Ion ricorda “l’arma di Kylo Ren in Guerre Stellari” e già questo basta a far capire il funzionamento: “Non è la spada, è solo l’elsa. Il corpo è composto in due parti, così da semplificare la pulizia, mentre l’asciugatura avviene in fase di ricarica, nella discreta docking station. Ha vinto il Red dot design award 2021 e ha dimensioni adatte a chiunque” si legge sul sito.

L’altra possibilità è Lelo F1S V2: “La console per il piacere svedese è stata premiata alla kermesse erotica Xbiz Europa Awards 2021 ed è uno stiloso cilindro con due motori e quattro diverse modalità di stimolazione, che si gestiscono con i 3 pulsanti nella parte superiore. (…). Non si smonta ed ha una forma a bicchiere: la pulizia dopo l’uso impegna quanto lavare una stoviglia”.

In poche parole, per il giornalista Niccolò Fantini sia la console di Lelo, che lo stroker di Arcwave, dal design cilindrico in morbido silicone, “simulano tattilmente l’interno del corpo umano e stimolano il pene con vibrazioni, onde sonore e impulsi d’aria per un’esperienza molto reale”. L’inconveniente? E’ necessario utilizzare tanto lubrificante.

