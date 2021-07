Malga Preta, giocano sul tetto che crolla: morti due bambini sulle montagne del Veronese

03 luglio 2021 a

Tragico incidente a Malga Preta, in Lessinia nel Veronese, nel comune di Sant'Anna d'Alfaedo. Due bambini sono morti nel pomeriggio e altri due sono rimasti feriti precipitando in un dirupo di alcuni metri. L'incidente è avvenuto lungo la provinciale 12 a Sant'Anna d'Alfaedo, nel veronese, nei pressi di Malga Preta. L'allarme è stato lanciato intorno alle 16.

Secondo una prima ricostruzione i quattro, che avevano tutti all'incirca dieci anni, stavano giocando sul tetto di una vecchia ghiacciaia che ha ceduto causando la tragica caduta.

Sono intervenuti gli elicotteri di Verona emergenza e Trento. Attivate anche le squadre del Soccorso alpino e del Soccorso speleo di Verona. Ma per due bambini non c'è stato niente da fare. I due bambini rimasti feriti nell'incidente di Malga Preta non sarebbero in pericolo di vita: il report del 118 per loro parla di "codice giallo".

La zona dove è avvenuto l'incidente è quella delle malghe Preta, vicino al Corno d'Aquilio (1.554 metri di quota. L'incidente sarebbe avvenuto alla malga di Sotto (a quota 1.482 metri), poco distante da quella di Sopra (a quota 1.527 metri).

