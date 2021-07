Chiara Gualzetti, i messaggi choc dell'assassino: “Mi urtava i nervi”. E aveva annunciato l'omicidio

02 luglio 2021 a

L’omicidio di Chiara Gualzetti ha sconvolto tutti ed emergono ulteriori inquietanti dettagli sulla furia dell’amico, reo confesso. "Questa è depressa... L'ho fatto. Me l'ha detto lui. Lei mi urtava i nervi. L'ho presa a calci in testa, mi sa che mi sono rotto un piede. Ho fatto delle foto” il messaggio inviato dal sedicenne ad un’altra amica pochi minuti dopo aver commesso il delitto. Come scrive Repubblica il ragazzo ha inviato gli audio tramite cellulare mentre era ancora nel parco dell'Abbazia di Monteveglio.

Assassino di Chiara senza scrupoli. Il gip: "È capace di intendere"

L’amica, nonostante il profondo sconcerto, non capisce il riferimento dei messaggi e soltanto dopo aver appreso la notizia della scomparsa di Chiara ha raccontato ai genitori di aver ricevuto quei tremendi audio. La famiglia ha poi deciso di andare dai carabinieri e di raccontare tutto. I messaggi inviati poco dopo le 10 di domenica mattina non sono l’unico momento di follia del sedicenne, che ha confessato l’omicidio. “Domenica farò fuori una ragazza, già stavo per perdere il controllo, allora ho dovuto fare un patto con lui e almeno ho un po' colmato la sua sete” i messaggi di pochi giorni prima, con il riferimento al demonio.

"Quella voce interiore..." Chiara uccisa a 16 anni, la confessione dell'amico killer

