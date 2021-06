Breviario semiserio per vivere felici senza la mascherina all'aperto

Francesco Storace 27 giugno 2021 a

Molto volentieri domattina starò senza mascherina all’aperto. Ma c’è bisogno di un manuale per godersi la giornata.

1. Anzitutto barba ben rasata o curata. Basta con il disordine di questi mesi. Le donne torneranno a truccarsi anche col caldo torrido.

2. Informarsi sull’esistenza o meno di mascherine refrigeranti e nel caso ordinarle. Girano scienziati in formato Cts che vogliono farcele rimettere rapidamente.

3. Se ci si imbatte nella variante Delta, tirare fuori immediatamente la ricevuta della seconda dose. Come si riconosce la variante? Ascoltando in tv le previsioni del professor Massimo Galli.

4. Se temiamo un assembramento a volto scoperto, basta tossire in maniera che tutti ascoltino. Tempo trenta secondi ed è garantita la fuga collettiva.

5. Se incontrate uno che passeggia da solo per strada con la mascherina in faccia, chiamate l’elisoccorso per farlo trasportate il più lontano possibile da voi.

6. Al ristorante per pulirsi usare il tovagliolo e non la mascherina.

7. Rispettare il distanziamento sociale sennò vi menano.

8. Lavarsi le mani sennò ve le tagliano.

9. Ricordarsi di indossare la mascherina solo per le rapine.

10. Evitare l’occhietto in pubblico, che senza mascherina è evidenziato. Rischiate l’applicazione anticipata della legge Zan.

