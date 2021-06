Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, la foto piccante in copertina: paparazzati così

Maria Elena Boschi, raptus di Giulio Berruti al tavolo coi genitori: la mano... proprio lì, paparazzata pazzesca

Giada Oricchio 25 giugno 2021 a

L’amore tra Giulio Berruti e Maria Elena Boschi è incontenibile: baci davanti ai genitori e mano morta a favore di paparazzi. L’attore e l’esponente di Italia Viva ci hanno messo un po’ a uscire allo scoperto, ma da quando hanno dichiarato di essere una coppia non lesinano sull’affettuosità in pubblico. L’attore-dentista, Giulio Berruti, 36 anni, e MEB, 40 anni, sono stati pizzicati dal settimanale Oggi in giro per Roma in compagnia dei genitori di lui. Una tranquilla passeggiata per le vie del centro, tante chiacchiere, qualche selfie, un pranzo all’aperto sotto il sole, coccole e baci passionali davanti ai futuri suoceri e infine il gesto inatteso: la mano di Berruti aperta, ben posizionata e ferma sul fondoschiena della fidanzata in abito nero corto e stivali morbidi color cammello. E pensare che al primo incontro, secondo quanto raccontato dall’attore a “Verissimo”, hanno pregato.

La rivista diretta da Umberto Brindani scrive: “Al tavolo di un ristorante in pieno centro, brindano al ritorno di Giulio dagli Stati Uniti dove ha finito di girare un film. E anche all’auto nuova fiammante, una Toyota, che lui ha regalato alla fidanzata. Generoso, niente da dire. Ma decisamente poco elegante, a voler commentare quella mano birichina che “accompagna” il lato B dell’onorevole Boschi”. L’ex Ministro ha dichiarato di voler un figlio e di sognare il matrimonio, ma è all’antica: “Me lo deve chiedere lui”.

