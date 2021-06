Consip, chiesta assoluzione per Verdini e altri quattro

21 giugno 2021 a

I pm di Roma hanno chiesto l’assoluzione «perché il fatto non sussiste» per l’ex senatore Denis Verdini nell’ambito del processo, con rito abbreviato, in uno dei filoni dell’inchiesta Consip. Stessa richiesta da parte del sostituto procuratore Mario Palazzi anche per l’imprenditore Ezio Bigotti, per l’ex parlamentare Ignazio Abrignani, per l’ex ad di Grandi Stazioni Silvio Gizzi e per l’ex ad di Consip, Domenico Casalino.

Video su questo argomento La Cassazione ha condannato Denis Verdini a 6 anni e mezzo TMNews

Per Alfredo Romeo, che non aveva optato per l’abbreviato, è stato chiesto il luogo a procedere per l’accusa di turbativa d’asta. Per Tiziano Renzi, accusato di traffico di influenze illecite e turbativa d’asta, e altri sei imputati, tra i quali Italo Bocchino, la procura ha ribadito in aula la richiesta di rinvio giudizio. In questo procedimento si è costituto parte civile l’ex ad di Consip Luigi Marroni.

