Caso Denise Pipitone, “alibi smontato, non esiste...”. Si stringe il cerchio, svelata la bugia

Altro piccolo passo in avanti per arrivare alla verità sul rapimento di Denise Pipitone, scomparsa da Mazara del Vallo il 1 settembre del 2004. Nel corso della puntata del 17 giugno de La Vita in Diretta, programma di Rai1 condotto da Alberto Matano, è stato messo con le spalle al muro Gaspare Ghaleb, ex fidanzato di Jessica Pulizzi. “Aveva dichiarato di aver saputo della sparizione di Denise da Jessica che lo aveva chiamato per dirgli di guardare il Tg Vallo. Ma quella telefonata non risulta da nessuna parte. L’alibi è stato smontato…” la spiegazione durante il programma televisivo di Matano, che poi passa la parola all’inviata Lucilla Masucci, presente nei luoghi di Mazara del Vallo dove si sono mosse le persone che hanno strappato via Denise dalla sua famiglia.

“Ghaleb aveva detto che stava guardando i cartoni animati e che Jessica gli aveva telefonato. Peccato che quella telefonata non esiste. L'ultima telefonata è alle 13.10. Ma come ha fatto Ghaleb ad aver saputo della sparizione se il tg è andato in onda alle 13.39. Vuol dire che lo sapeva prima che la notizia fosse pubblica” evidenzia l’inviata, che poi rivela i nuovi movimenti della Procura di Marsala sul caso: “La Procura sta lavorando anche sull'albergo Ruggero II. Stanno sentendo delle persone, alcune erano già presenti nel fascicolo di inchiesta. L’albergo all'epoca era l'alibi di Anna Corona, è importante risistemare quello che le persone hanno raccontato 17 anni fa”.

L'ex maresciallo della polizia giudiziaria, Francesco Lombardo, da tempo convinto che presto si arriverà alla verità sulla sparizione, è ospite e in collegamento approfondisce anche lui la bugia raccontata da Ghaleb: “Ghaleb disse che stava guardando Dragon Ball e i Simpson, ma quella programmazione era ancora sospesa per l'estate. Quando Denise sparisce il cellulare di Jessica avrebbe agganciato celle vicino al luogo della sparizione”. Perché l’ex fidanzato di Jessica, figlia di Anna Corona, ha dovuto mentire così?

