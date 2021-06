Inghiottito e risputato da una balena, pescatore americano come Pinocchio. La teoria dell'esperto, cosa non torna

12 giugno 2021 a

Una storia incredibile che fa venire in mente la storia di Pinocchio arriva da Cape Cod, negli Stati Uniti. Un pescatore-sub di aragoste è rimasto intrappolato nella bocca di una balena al largo delle acque del Massachusetts, mentre si trovava a 13 metri di profondità, ma dopo circa 30 secondi la balena è tornata in superficie e l’ha sputato fuori.

A raccontare l’accaduto è stato proprio il protagonista, Michael Packard, 56 anni, di Wellfleet, che ha parlato con l’emittente WBZ-TV dopo essere stato rilasciato dall’ospedale venerdì. «All’improvviso ho sentito questo enorme botto e tutto è diventato buio», ha detto l’uomo, spiegando di avere pensato di essere stato attaccato da uno squalo e che stava per morire, il tutto prima di realizzare che si trattava di una balena, perché non riusciva a sentire nessun dente e non provava dolore.

«Ho realizzato, oddio, sono nella bocca di una balena, e stava provando a inghiottirmi», allora «mi sono detto: ok, è così, sto per morire», ricorda, dicendo di avere pensato alla moglie e ai figli. Quando la balena l’ha sputato fuori, l’uomo è stato salvato dai suoi compagni di equipaggio nella barca di superficie.

La sorella dell’uomo, Cynthia Packard, aveva riferito inizialmente al Cape Cod Times che il pescatore si era rotto una gamba, ma lui ha corretto questa versione spiegando che alle gambe ha riportato solo lividi e sbucciature. Le megattere non sono aggressive. Un esperto di balene, Charles "Stormy" Mayo, del Centro per gli studi costieri di Provincetown ha raccontato al giornale che probabilmente si è trattato di un episodio accidentale, avvenuto mentre l’animale stava mangiando pesci.

Una storia che va venire in mente il terribile pescecane di Pinocchio che aveva inghiottito il burattino di legno e il babbo Geppetto, poi "starnutiti" fuori dalle sue fauci.

