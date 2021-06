Bomba di Papa Francesco su Cl, Sant'Egidio, Azione Cattolica: obbligo dimissioni loro leader dopo 10 anni

11 giugno 2021 a

Via Julian Carron da Cl, via Chico Arguello dalla guida dei neocat, via Marco Impagliazzo da Sant'Egidio, via Salvatore Martinez da Rinnovamento dello spirito, via Chiara Mirante da Nuovi Orizzonti. Papa Francesco fa una strage nei movimenti e nelle associazioni cattoliche imponendo a tutti per decreto uno spoil system decennale. Con un decreto già firmato nessuno potrà stare in carica alla loro guida per più di dieci anni, perché altrimenti si creano inner circle e si abusa del carisma.

Stesse regole valgono ovviamente per l'Azione cattolica - che in genere cambia guida ogni 5 anni - e tutte le associazioni e i movimenti ecclesiali che si definiscono cattolici (cosa che possono fare solo con autorizzazione esplicita del Vaticano). Nella storia della Chiesa nessun Papa lo aveva mai fatto ed era intervenuto in modo così pesante nella vita interna delle libere associazioni di credenti. Ma Francesco ha sempre diffidato dei movimenti ecclesiali e pochi sono riusciti ad entrare nel suo cuore...

